Sit in di protesta dei precari della sanità. Protesta davanti la sede della Regione

Sit in per i precari della sanità calabrese e in particolare per gli operatori socio-sanitari dell’ospedale di Cosenza. All’origine della protesta, in corso davanti alla sede della Regione, c’è l’ipotesi del licenziamento.

Gli Oss, dopo essere saliti sul tetto del nosocomio cosentino (QUI), chiedono ancora l’internalizzazione dei servizi che finora hanno svolto per l’azienda cosentina e sollecitano un intervento delle istituzioni, a partire dalla struttura commissariale di governo della sanità calabrese.