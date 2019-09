Settembre Rendese, pubblico euforico per i Boomdabash al Museo del Presente

Tantissimi ragazzi ma anche famiglie hanno invaso ieri sera la Piazza del Museo del Presente di Rende per oltre due ore di live e di sano divertimento.

Ad intrattenere il pubblico la tappa dei Boomdabash che si inserisce nel “PerunMilione tour” manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Rende e cofinanziata dalla Regione Calabria con “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria - Annualità 2017”. Cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo.

Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra sono instancabili sul palco. Dei veri vulcani, i quattro componenti si sono letteralmente scatenati davanti al pubblico del Settembre Rendese. Scenografia imponente, schermi al plasma ma è soprattutto l'energia tutta del “Sud” in un grande spettacolo, che ha riconfermato il successo della stagione targata 2019 del Settembre Rendese. Un cartellone di altissima qualità che punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo e con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Una 54°edizione partecipatissima ideata dall'amministrazione comunale di Rende e fortemente voluta dal Sindaco Marcello Manna.

Un concerto scatenato ma che non dimentica di lanciare messaggi sociali invitando il pubblico a riflettere e a non dimenticare le battaglie importanti come quella in ricordo di Cucchi. Un viaggio a spasso nel tempo dalle origini della band fino al tormentone che li ha consacrati al grande pubblico “Mambo Salentino” attraverso i brani irrinunciabili dei loro live. “Non ti dico no”, “Per un milione” e “Portami con te”. E i loro fan non si sono risparmiati. Una piazza intera ha cantato a squarciagola i brani più noti tra questi L'importante, Comu in Giamaica, Gente del Sud. Ma anche altri più recenti “Reality Show”, “Facile” e “A tre passi da te” per poi, arrivare al tripudio con il bis affidato nuovamente a Mambo Salentino. Intanto, da domani sera il Settembre rendese torna a “invadere” i suggestivi vicoli del centro storico. Fino a domenica 22 settembre, dalle 19, un fitto programma di concerti (Bungaro; Antonella Ruggiero e Giorgio Conte), il festival degli artisti di strada, spettacoli teatrali e tanta enogastronomia.