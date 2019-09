Minaccia il rivale in amore con una pistola, 64enne arrestato a Vibo

Paura ieri a Vibo, dove, nel pomeriggio, un uomo di 64 anni, incensurato ha minacciato con pistola in pugno il rivale in amore. Il fatto è accaduto presso un distributore di benzina in località “Cocari”, alla periferia della città.

Tra i testimoni qualcuno ha avvisato la Polizia che, giunta sul posto, ha disarmato l'uomo arrestandolo per porto abusivo di arma da fuoco e minaccia aggravata, sequestrandogli una pistola semiautomatica cal. 7,65 col cane armato e il caricatore fornito di 7 cartucce, per la quale era autorizzato alla sola detenzione nella propria abitazione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.