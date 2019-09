Musica: viaggio all’insegna dei grandi avvenimenti a Santa Severina

Un viaggio musicale all’insegna dei grandi avvenimenti è quello che l’Associazione Beethoven Acam, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Santa Severina sta realizzando nell’arco dell’anno sociale.

Domenica 15 settembre, l’orchestra “O.Stillo” ha accompagnato il soprano Hyo Soon Lee, in un percorso vocale di notevole difficoltà sia tecnica che interpretativa. Due autori sono stati preminenti nella realizzazione artistica Haendel – Vivaldi.

Sonorità vellutate, inflessioni del canto, una certa spigolosità espressiva e una tinta lirica molto bella. Hanno fatto da cornice ad una sicurezza tecnica veramente impareggiabile.

Nella esecuzione delle opere di Haendel: “Oh! had I Jubal’s lyre” da “Joshua”, da “Tempeste” di “Giulio Cesare”, “Tornami a vagheggiar” da “Alcina” e Vivaldi: “In Furore…” , “Agitata da due venti” da “Griselda” al soprano, non si chiedeva solo una corretta interpretazione di quello che l’autore aveva scritto, ma si chiedeva anche una grande inventiva vocale nelle variazioni non scritte.

Il concerto si è aperto con il Divertimento KV 136 di Mozart per solo orchestra, dove labriosità e coloratura tipica delle pagine mozartiane hanno dato spazio agli interpreti di rendere al meglio la volontà dell’autore, e si è concluso con “Agitata da due venti” , una autentica carrellata di vocalizzi dell’opera di Vivaldi.

Applausi calorosissimi di un pubblico attento e partecipe ad eventi di indubbio spessore artistico.