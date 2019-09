Raduno Vvf. Conferenza al Comune con il presidente dell’associazione nazionale

In occasione del prossimo raduno regionale dei Vigili del Fuoco, promosso dalla sezione crotonese dell'omonima Associazione e che si terrà a Crotone, sono stati illustrati i passaggi principali da Mario Todarello presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dall'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda nel corso di una conferenza nella sala comunale.

Dal 20 al 22 settembre Crotone ospiterà dunque la quarta edizione del raduno che accoglie Vigili del Fuoco provenienti da tutta la regione in servizio ed anche in pensione perché come ha spiegato Mario Todarello si è vigili del fuoco per sempre. Raduno che nasce proprio per evidenziare e mantenere vivo lo spirito di corpo che caratterizza i Vigili del Fuoco.

Un raduno che avrà anche un carattere culturale e di promozione del territorio crotonese. Sabato 21 settembre è infatti dedicato alla visita, da parte dei partecipanti, dei luoghi più caratteristici di Crotone e della sua provincia.

Domenica 22 settembre è prevista la sfilata, con i labari e gli stendardi delle varie sezioni regionali, che partirà da piazza Rino Gaetano, percorrerà il lungomare, via Poggioreale fino ad arrivare in piazza Duomo dove saranno allocati mezzi di ultima generazione in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Alle 12 nella Basilica Cattedrale la cerimonia religiosa celebrata da monsignor Ezio Limina. L'assessore Frisenda si è detto felice di sostenere un evento che vede protagonisti uomini di elevato altruismo, professionalità e senso del dovere.