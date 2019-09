Corigliano: nuovo colpo di “Lupin” a tre giorni dalla scarcerazione, arrestato

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto M.F.D. 28enne coriglianese per il reato di furto aggravato.

La centrale operativa è stata allertata, da un cittadino di Schiavonea, di un furto in atto in un rinomato locale estivo sito sul lungomare ed ormai chiuso.

Gli agenti hanno intercettato e fermato un noto pregiudicato del posto, ribattezzato “Lupin” per i suoi numerosi precedenti inerenti reati contro il patrimonio. L'uomo si era introdotto nel locale scavalcando la recinzione e stava cercando di rubare decine di bottiglie di liquori ed alcolici ancora presenti nei locali bar.

L’uomo era stato scarcerato appena tre giorni prima dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per analoghi reati. Sulla base delle risultanze accertate è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva che aveva già messo da parte, circa una quindicina di bottiglie di alcolici di marca, restituita ai proprietari del locale.

Per l’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari coordinata da Eugenio Facciolla, si sono aperte nuovamente le porte del carcere di Castrovillari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.