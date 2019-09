Si rompe una caviglia durante un sopralluogo sull’Allaro: soccorso dai Forestali

Una giornata poco fortunata quella di ieri per un dipendente della Regione Calabria, L.R.P.P. le sue iniziali, che verso le 10 del mattino, dopo aver lasciato l’auto in località Benestare del Comune di Mongiana, si era avventurato lungo la vallata del fiume Allaro per eseguire dei rilievi connessi all’attività istituzionale.

Lungo il tragitto ha perso l’equilibrio, scivolando e subendo un infortunio alla caviglia tale da non consentirgli più alcun movimento. Stabilito un contatto telefonico con la sala operativa della compagnia di Serra San Bruno grazie ai Carabinieri Forestali della cittadina, che hanno avviato subito le ricerche, è stato rintracciato e tratto in salvo.

L’uomo, trasportato nel centro abitato di Mongiana, è stato oiu affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Serra San Bruno, che gli hanno refertrato la frattura della caviglia sinistra.