Cciaa: partite le iscrizioni per il Master in Digital Marketing

Sono ufficialmente partite le iscrizioni all’Executive Master in digital Marketing diretto da Walter D’Amario Docente dell’Università di Chieti in collaborazione con la Camera di commercio di Crotone. ha l’obiettivo di formare figure professionali, Web Manager, capaci di gestire e pianificare un piano web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed operativi.

Si tratta di un programma di 100 ore formative con docenti di fama nazionale, uno stage garantito presso grandi aziende, si prospetta come tra i migliori master del settore in Italia. “Il web marketing è oramai una ineludibilità per le imprese – ha spiegato il Presidente della Camera di commercio Alfio Pugliese - per questa ragione abbiamo deciso di puntare sulla formazione d’eccellenza al fine di rendere sempre più competitive le aziende e formare nuove figure professionali che possano essere una risorsa per tutto il territorio”.

Nel master saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing, gli strumenti, i social network, l’ecommerce la web&social reputation, le tecniche di storytelling e copywriter, video advertising e social tv, marketing e pubblicità ed ecommerce.

“Ad oggi il 75% degli studenti che hanno frequentato questo master risultano occupati. Promuovere con la Camera di commercio di Crotone il master significa facilitare il processo d’innovazione delle imprese e dei giovani senza che questi debbano necessariamente recarsi oltre regione per trovare percorsi formativi dello stesso livello” - sono le parole del Segretario Generale Paola Sabella.

Tra i docenti del master: Stefano Renzetti (Esperto internazionale Adv), Dario Ciraci (Webinfermento), Mauro Facondo (docente e consulente), Patrizio Epifani (Creativo: ING Direct, Nivea). Guido Medugno (Manager area e-commerce Luxottica) ed altri. Il master di 100 ore formative in aula con a seguire uno stage presso aziende nazionali. Inizierà a dicembre 2019 e si concluderà nel mese di luglio 2020.

“Secondo l’ultimo rapporto di Almalaurea quest’anno avremo un sorpasso storico, gli esperti di web marketing saranno le figure più ricercate superando perfino gli ingeneri. Noi ci rendiamo conto da alcuni anni di questa tendenza, abbiamo più richieste da parte delle aziende che vogliono assumere che nominativi da proporre” - sottolinea il direttore del master Walter D’Amario. Il costo di partecipazione è di 2.500 euro + Iva; le iscrizioni sono aperte fino all’esaurimento dei 25 posti previsti.