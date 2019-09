Sbarco a Roccella: fermati due ucraini presunti scafisti

Sono stati individuati in breve tempo, dalla Polizia di Siderno, i presunti scafisti dell’imbarcazione che trasportava 74 cittadini extracomunitari, condotti, nel pomeriggio di sabato, dalla Guardia Costiera al porto di Roccella Jonica.(LEGGI QUI)

Si tratta di C.V., 39enne e S.O., 31enne, ucraini, sottoposti a fermo di iniziativa di polizia giudiziaria, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, convalidato da parte del GIP con l’emissione della misura cautelare in carcere.

Tra i cittadini iracheni ed iraniani sbarcati dall’imbarcazione a vela (tra i quali si annoverano 5 donne e 11 minori), che si presume provenisse dalla Grecia, gli investigatori della Polizia di Stato hanno immediatamente individuato i due cittadini ucraini. Visti precedenti episodi, nei quali cittadini della stessa nazionalità ucraina sono stati individuati quali scafisti delle imbarcazioni, l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, e durata tutta la notte, è stata orientata a definire la posizione dei due soggetti.