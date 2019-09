Niente autorizzazione all’Orfei. Salta lo spettacolo: circensi “occupano” il Comune

Lo “spettacolo” delle 17.30 di oggi annullato ed a rischio anche quello delle 21. Domatori, clown e artisti del circo Orfei, da oggi a Crotone, sono così rimasti fermi nei camerini in attesa che dal Comune pitagorico arrivasse il permesso per le attività circensi.

Dal palazzo di piazza Resistenza si è parlato di un mero “problema burocratico”, ma i circensi, nell’attesa di ottenere l’autorizzazione - e dopo aver dovuto annullare il primo appuntamento del pomeriggio - non ci sono stati e hanno così presidiato, in nutrito numero, l’entrata del Municipio cittadino.

Da quanto appreso dagli stessi lavoratori della Orfei, il circo aveva presentato, come di consueto, già all’inizio dell’anno, la domanda per svolgere gli spettacoli a Crotone e oggi stesso avevano ricevuto anche i controlli della Commissione sui pubblici spettacoli.

Sta di fatto che circa 500 persone, tra cui molti bambini, all’esordio del primo evento e come accennavamo sono rimasti fuori dai cancelli.

Si è trattato di un “disguido tra amministratori e direttore del circo”, puntualizza il legale della Orfei, l’avvocato Gianluca Marino, spiegando che a Crotone non esiste “un regolamento per l’installazione di strutture per spettacoli viaggianti, sebbene una legge preveda che ogni Comune debba dotarsene, e in mancanza del quale lo stesso organizzatore può comunque fare domanda per l’utilizzo di un suolo pubblico o privato”.

Una richiesta, sottolinea ancora Marino, presentata il 6 settembre scorso per il piazzale antistante lo stadio comunale, ma che secondo la Commissione di Vigilanza non sarebbe stato destinato all’installazione di un circo, sebbene - e va ricordato - è lo stesso luogo in cui si svolgono di solito anche fiere e giostre.

Il “braccio di ferro” tra la Orfei e l’amministrazione comunale è durato quasi quattro ore ed alla fine l’ente si è assunto la responsabilità di autorizzare lo spettacolo delle 21 di questa sera ma con delle “prescrizioni” che prevedono, entro domani, un contratto d’affitto dell’area da stipulare direttamente con il Comune, così come a quest’ultimo che venga effettuato il pagamento delle relative spese, tra l’altro già pagate dall’organizzazione all’Akrea.

Grazie alla volontà del segretario generale dell’Ente - ha sottolineato infine Marino - è stata decisa, sempre per stasera, la convocazione di una giunta con lo scopo, appunto, di firmare l’autorizzazione al circo e così consentirgli di aprire i cancelli. Almeno per oggi.