Anch’io sono la Protezione Civile: 6mila partecipanti ai campi scuola

Giunge al termine la dodicesima edizione dei campi scuola ‘Anch’io sono la protezione civile’, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato nei mesi estivi dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali, regionali e comunali di volontariato.

Circa 6mila i partecipanti agli oltre 240 campi scuola attivati in tutta Italia - grazie all’impegno delle organizzazioni di volontariato – che, attraverso un percorso didattico di una settimana, tra esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al Sistema di protezione civile, alle sue Strutture Operative e alle diverse componenti del volontariato.

Proprio ai volontari il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento «per l’impegno, la professionalità e la passione che ogni anno dedicano al progetto dimostrandosi ogni volta di più una realtà preziosa per l’intero Sistema». Un ringraziamento speciale anche ai ragazzi e alle loro famiglie «per aver scelto di avvicinarsi a questo mondo, unico strumento per apprendere con consapevolezza la conoscenza dei rischi presenti sul proprio territorio e accrescere la cultura di protezione civile».

Il ringraziamento del Capo Dipartimento va inoltre ai referenti regionali di protezione civile per il loro importante contributo all’organizzazione dei campi scuola, ai rappresentanti delle Strutture Operative - Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Capitanerie di porto, 118 – alla comunità scientifica e a tutte le Istituzioni comunali che «anche in questa dodicesima edizione hanno avuto un ruolo fondamentale per la diffusione e la conoscenza del Sistema, delle attività e dei piani comunali di protezione civile, fondamentali per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sui territori».

Sulla pagina facebook https://www.facebook.com/campiscuolaprotezionecivile dedicata al progetto “Anch’io sono la Protezione civile" è consultabile una selezione di foto e video delle attività svolte durante i campi scuola.