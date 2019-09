Emergenza rifiuti. Si costituisce il Comitato Crotone Pulita: un altro No a Columbra

Nasce il Comitato “Crotone Pulita” per volontà degli enti del terzo settore crotonese, che si sono riuniti ieri presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato della città pitagorica.

Oltre 30 le realtà che hanno deciso di dar vita al comitato, costituito alla luce dei recenti sviluppi della ennesima “emergenza rifiuti” regionale che, a detta dei partecipanti "rischia di compromettere definitivamente il presente ed il futuro di un territorio già martoriato da gravi problematiche"

“Crotone pulita intende operare per migliorare la qualità della vita dei cittadini mettendo al centro della sua azione la questione ambientale. Il comitato – riferiscono i componenti - punta principalmente all’avvio della raccolta differenziata, al blocco definitivo dell’ampliamento della discarica di Columbra e della realizzazione di nuove discariche nella provincia crotonese promuovendo il riciclo ed il riuso dei materiali di scarto nell’ottica di una gestione efficiente ed ecosostenibile del ciclo dei rifiuti”.

Il prossimo incontro del neocostituito comitato, aperto all’adesione di tutti gli enti, le organizzazioni ed i singoli cittadini che ne condividono le finalità, è stato programmato per lunedì 23 settembre, alle 17.30, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato di Via Roma.