Nello zainetto hashish e marijuana, a casa l’attrezzatura per il taglio: arrestato spacciatore

Viaggiava sulla sua bicicletta elettrica quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia lo hanno raggiunto e sorpreso con ben 302 gr hashish e marijuana.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 15 settembre. Protagonista della vicenda è invece un 28enne vibonese che è finito in arresto.

Il giovane, a seguito di perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso di uno zainetto all’interno e all’interno dello stesso un sacchetto di cellophane contenente gli stupefacenti.

Per maggiori accertamenti, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione del presunto spacciatore dove a una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri due quantitativi delle medesime sostanze del peso rispettivamente di 0,51 e 19,8 gr. Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto tre grinder, strumenti per triturare la sostanza, una bilancia elettronica ed alcuni ritagli di buste in plastica presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle singole dosi.

Per il 28enne è scattato l’arresto mentre il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.