La Calabria ospita l’edizione 2019 del “Trofeo Coni Kinder + Sport”

Dal 26 al 29 settembre prossimi si svolgerà, per la prima volta in Calabria, l’edizione 2019 del “Trofeo Coni Kinder + Sport”, una importante manifestazione sportiva nazionale riservata agli atleti “under 14” più bravi d’Italia. L'iniziativa, che nelle precedenti edizioni si è svolta a Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari, Senigallia e Rimini, si sviluppa attraverso vari appuntamenti, in ambito provinciale e regionale, prima di approdare alla fase finale. Centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, accompagnati da addetti ai lavori, parenti, allenatori, amici e genitori, si ritroveranno a Crotone e in altre città calabresi (Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi) che ospiteranno le gare. Complessivamente sono circa 5000 gli arrivi previsti.

La cerimonia inaugurale del Trofeo è fissata per le ore 18.30 del 26 settembre prossimo presso lo Stadio “Ezio Scida” di Crotone. Le gare si svolgeranno il 27 Settembre e si concluderanno il giorno dopo, 28 settembre, con la cerimonia di chiusura del Trofeo.

Inutile sottolineare che tutto il mondo sportivo calabrese e gli organizzatori della manifestazione in questi giorni sono in grande fermento.

La Regione, per espressa volontà del Presidente Oliverio, ha investito molto su questa manifestazione che sicuramente avrà una forte ricaduta sull’intero territorio regionale in termini turistici, economici, promozionali e mediatici.

Il programma dettagliato della “tre giorni” sarà presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Oro della Cittadella regionale lunedì prossimo, 23 settembre, alle ore 11.30.

Parteciperanno il Presidente della Regione Mario Oliverio, il Presidente C.R. Coni Calabria Maurizio Condipodero e i Sindaci di Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Catanzaro e Palmi.