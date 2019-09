Cariati. Il Comune cerca di prevenire gli alluvioni: avviata pulizia torrenti

Prevenire esondazioni, allagamenti, smottamenti e danni anche gravi a persone e cose. È con questi obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Cariati ha conferito ieri, martedì 17, l’incarico per la pulizia straordinaria dei Torrenti Salto e S.Caterina, affluente del Torrente Salice.

Sono già in corso gli interventi di messa in sicurezza delle sponde e dell’alveo dei corsi d’acqua in questione. A darne notizia è il Sindaco facente funzioni Francesco Cicciù sottolineando che “con questo intervento dovrebbe giungere a soluzione definitiva il problema che ha già fatto registrare più volte in passato l’alluvionamento della zona Santa Maria, a causa del quale si continua ad intervenire in tutte le altre zone colpite dallo stesso evento.”

“L’alveo e le sponde dei corsi d’acqua – aggiunge il primo cittadino - sono ricoperti da vegetazione infestante e sassi che, in caso di precipitazioni, potrebbero ostacolare e ostruire il deflusso delle acque provocando sbarramenti e quindi esondazioni. Attraverso i lavori in corso l’alveo sarà pulito di tutto il materiale depositato e ostruente come vegetali, fango, terra, sabbia e ghiaia. Sarà rimosso qualsiasi ostacolo che possa modificare il livello del flusso dell’acqua. Verranno, quindi, tagliati i cespugli e la vegetazione invadente. Dove necessario – conclude - saranno sistemati le sponde e l’alveo per agevolare il naturale ruscellamento delle acque meteoriche.”