50 anni di sacerdozio per Monsignor Morosini: gli auguri di Papa Francesco

Ieri la comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova ha celebrato una duplice festa: la celebrazione della Solennità della Madonna della Consolazione e i 50 anni di sacerdozio per Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini.

Come consuetudine, la celebrazione solenne per la beata vergine è stata officiata il martedì dopo il secondo sabato di settembre, quest’anno il tutto è stato arricchito della ricorrenza del cinquantesimo anniversario di sacerdozio dell’arcivescovo di Reggio Calabria.

La ricorrenza è stata celebrata ieri per volontà dello stesso arcivescovo, il giorno esatto dell’anniversario, infatti, è stato il 2 agosto scorso. Ma il presule ha preferito condividere questo prezioso momento di lode e ringraziamento in occasione della solennità mariana.

Pertanto alle ore 10 in Cattedrale, i vescovi e gli arcivescovi della Calabria, il clero diocesano, i religiosi e le religiose e i fedeli tutti si sono ritrovati in Duomo per ringraziare il Signore del dono del sacerdozio di padre Giuseppe.

Durante la celebrazione è stata data lettura del messaggio augurale inviato a Morosini da Papa Francesco.