Broker online: quali sono i migliori?

Il primo passo fondamentale per avviare un’attività come trader, è scegliere la piattaforma giusta. Scopriamo le recensioni dei broker online per capire quali sono i più consigliati dagli utenti!





Piattaforma eToro: è affidabile?





Tra le piattaforme più scelte e con diverse recensioni positive da parte degli utenti, troviamo eToro.

Si tratta di una società regolamentata e certificata dalla CySEC, FCA e ASIC, quindi, del tutto sicura ed affidabile. Infatti, i soldi versati non finiscono sui conti personali del broker, ma in banche importanti quali la Barclays e Goldman Sachs. È un requisito necessario per le piattaforme regolamentate, poiché rende i clienti sicuri della destinazione del proprio capitale.

Oltre questi tecnicismi, cos’ha eToro di così innovativo? Il broker, ormai consolidatosi a livello internazionale, ha introdotto qualche novità che ha accresciuto la fama della propria piattaforma. Si parla di social trading e copy trading: strumenti essenziali per aiutare i principianti a far pratica e muovere i primi passi nel mondo del mercato finanziario.

Offre, dunque, la possibilità di seguire altri trader per osservare e copiare le loro operazioni. Inoltre, c’è l’opportunità di interagire direttamente con i trader migliori, così da avere una visione totale delle strategie vincenti da adottare. Il social trading è realmente utile: permette guadagni concreti anche ai novizi investitori.

Aprire un conto eToro è un’operazione semplice, veloce e gratuita! Si ha la possibilità di iniziare a tradare con conti demo: conti gratuiti, con una piattaforma speculare a quella originale, ma con denaro virtuale. Tutto ciò è utile per coloro che non sono ancora sicuri delle tecniche da adottare, quindi, è meglio non correre rischi reali se si è all’inizio di questo percorso.

Un ulteriore punto a favore di eToro è l’assistenza e la formazione che fornisce agli utenti. Infatti, offre del materiale facilmente e gratuitamente scaricabile, diviso in corsi online, video di trading e live webinars. Affiancare una guida di nozioni basic di trading ad altri materiali didattici, forniti da investingoal può essere utile per coloro che cercano guadagni concreti dai loro investimenti online!





Markets.com: recensioni





Un’altra piattaforma abbastanza conosciuta è Markets.com. Scopriamo i punti forti e i migliori strumenti offerti da markets!

Si tratta di un broker che dispone delle regolamentazioni e certificazioni adatte a rassicurare i clienti. Tramite questo broker, è possibile fare trading senza alcun costo di commissione. Il broker guadagna mediante un aumento marginale degli spread offerti ai propri clienti.

Markets offre diversi strumenti con cui investire: criptovalute, azioni, materie prime, indici… Tutti disponibili come CFD (contratti per differenza).

Anche il broker in questione offre il vantaggio di iniziare a conoscere il mondo dei mercati finanziari attraverso dei conti demo. È necessario un semplice deposito di 100 euro per iniziare e i tempi di prelievo sono realmente rapidi! Occorrono dalle 24 alle 48 ore per prelevare il denaro richiesto.

Anche da un punto di vista tecnico, il sito web appare elaborato in maniera ottimale. La grafica è semplice, fornisce grafici e dati in constante aggiornamento, così da rendere Markets.com una piattaforma efficiente ed intuitiva.





Tante piattaforme: quale scegliere?





Come scegliere la migliore piattaforma tra le tante disponibili? Il primo passo è, ovviamente, verificare le regolamentazioni di cui dispone il broker per evitare truffe. Si tendono a distinguere, poi, piattaforme più adatte ai principianti piuttosto che agli esperti.

Ci sono, dunque, piattaforme come 24Option che forniscono molti aiuti, guide e video lezioni scaricabili gratuitamente per permettere una veloce crescita agli utenti meno conoscitori del settore. Oppure, per coloro che non dispongono di ingenti somme e vogliono depositare cifre minime, c’è la piattaforma Iq Option.

Dopo un elenco di piattaforme valide, è chiaro che ciascun trader sceglierà quella più adatta alle proprie conoscenze per investire consapevolmente!