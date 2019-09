Agricoltura, Magorno a confronto con il Ministro Bellanova: “Proposti incontri per il rilancio in Calabria”

“Ho incontrato il Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, con cui abbiamo tenuto un bel momento di confronto sulla Calabria e su quanto l’agricoltura può dare alla nostra terra. Il comparto agricolo, infatti, è la principale via per lo sviluppo della nostra regione. Proprio per questo è fondamentale pensare e mettere in pratica un piano di azioni strategiche volte a rilanciare l’agricoltura e a valorizzare le tante produzioni calabresi. Sarà utile, in questo senso, pensare e organizzare, sin dalle prossime settimane, una serie di incontri coinvolgendo le principali realtà del settore e i Sindaci calabresi. Il Ministro si è dimostrato subito disponibile e pronta a partecipare a questi incontri e ha mostrato particolare attenzione alla situazione calabrese”. Lo ha reso noto il Senatore, Ernesto Magorno.