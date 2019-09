Gestione del Verde Pubblico a Crotone. Akrea resta in standbay: personale in stato d’agitazione

Il personale addetto al verde pubblico dell’azienda A.KR.E.A è ufficialmente in stato d’agitazione. A renderlo noto con un comunicato sono le Rappresentanze Sindacali unitarie FLAICA CUB e FIADEL che rendono noto di aver “ richiesto al Sindaco al Vicesindaco ed all’assessore al verde pubblico un incontro lo scorso 28 agosto per essere informati su quali fossero le determinazioni che questa Amministrazione intendesse adottare in merito al Servizio del verde Pubblico, ad oggi affidato alla S.p.A. A.KR.E.A. della quale il Comune di Crotone è Socio Unico.”

Le Rappresentanze Sindacali lamentano che “ad oggi nessuna risposta è giunta” e dunque da domani, 18 settembre, il personale A.KR.E.A è in stato d’agitazione.

FLAICA CUB e FIADEL precisano che “Non si esclude la possibilità d’astensione dal servizio, nei modi e termini previsti dall’attuale normativa vigente, ai sensi dell’articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche.”