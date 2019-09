Tangari (Italia in Comune): “Decreto Calabria, nessun risultato anzi a rischio mille posti di lavoro”

“Il Decreto Calabria tanto osannato comunque non ha generato alcun risultato degno di nota in senso positivo, anzi ne ha solo aggravato la situazione”.

È questa l’opinione di Serafino Tangari, Coordinatore Regionale di Italia in Comune Calabria.

“Il sistema sanitario – avanza la nota - è ovviamente minato da un commissariamento decennale che nei fatti non ha prodotto quanto sperato nella mente di chi ha pensato a questo strumento come elemento risolutore a partire dalle dichiarazioni del Governatore Oliverio condividiamo e sosteniamo tanto la richiesta di un incontro con il Ministro della Salute, quanto la necessità di una convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Regionale”.

Per Tangari esiste “il rischio concreto che entro la fine dell’anno un esercito di mille persone (tra medici, infermieri e OSS) non presterà più servizio con un duplice impoverimento per la nostra regione, perché oltre al danno sul settore sanitario dovremo aggiungere il danno a livello Sociale”.

“In queste settimane – closa nota - abbiamo assistito già ad alcune situazioni riconducibili a quanto espresso precedentemente, dimostrazione che le preoccupazioni non sono slogan e propaganda come quella che ha accompagnato l’intervento dell’ex Ministro Grillo”.