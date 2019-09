Savelli. Realizza sentiero abusivo di 600 mt in un bosco: denunciato allevatore

Un sentiero all’interno di un bosco di cerro ma completamente abusivo, è la scoperta che hanno fatto i carabinieri forestali di Savelli in località Misuolo.

L’attività investigativa è partita dopo aver notato dei sospetti movimenti del terreno che hanno permesso ai militari di risalire direttamente al responsabile: si tratta di un allevatore che nei mesi scorsi ha ben pensato di modificare lo stato dei luoghi senza i rispettivi permessi da parte dell'ufficio tecnico comunale, creando così un'articolazione stradale suddivisa in due bracci della lunghezza complessiva di 600 m.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione della normativa urbanistica e paesaggistica e gli è stato elevato anche un verbale amministrativo per taglio di alberi e movimenti di terra non autorizzati. L’attività realizzata dai carabinieri forestali è stata orientata a prevenire i dissesti idrogeologici e il consumo di suolo nelle aree boscate, ristabilendo il rispetto della legalità.