Brancaleone, scontro tra auto e furgone: due feriti e un morto

È di due feriti e un morto il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina sulla statale 106 a Brancaleone. Per cause sono in corso di accertamento, un furgone e un’auto si sono scontrati e per questo motivo due persone sono rimaste ferite, mentre una terza è deceduta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale, le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per la riapertura al traffico della statale nel più breve tempo possibile.