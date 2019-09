Incidente sul lavoro a Simbario. Operaio cade da solaio e sbatte la testa

Ancora un incidente sul lavoro in Calabria. Questa mattina un operaio è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da tre metri di altezza. L’uomo stava lavorando su un solaio in località “Calvario”a Simbario, quando per cause in corso di accertamento è caduto dall'impalcatura e ha sbattuto violentemente la testa e ha riportato diversi traumi.

A causa delle ferite riportate è stato prima soccorso dai sanitari del 118 e poi è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Serra San Bruno e le forze dell’ordine per avviare le indagini sull’incidente.