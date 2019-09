Al via i lavori per impianti tecnologici delle gallerie lungo l’A2 nel cosentino

Le gallerie Jannello, Donna di Marco, Campotenese II, Colle Trodo e Mormanno saranno interessate dai lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici di ripetizione del segnale telefonico delle gallerie presenti lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo'. Per questo motivo l’Anas ha deciso di limitare al transito veicolare in provincia di Cosenza.

Per consentire le attività delle gallerie Jannello, Donna di Marco, Campotense II, Colle Trodo e Mormanno, fino al 26 settembre e dal 30 settembre fino a venerdì 11 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16:30 è in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate e la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso.