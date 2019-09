“Pizzicati” a rubare 120 litri di gasolio da autobus, arrestati

Hanno rubato 120 litri di gasolio da un autobus, e per questo motivo due persone sono state arrestate. È successo a Cosenza dove, nel corso di servizi di controllo, i Carabinieri hanno sorpreso in flagranza di reato due persone che, nel parcheggio della rimessa Ias Scusa e Ferrovie della Calabria, stavano rubando 120 litri di gasolio dai serbatoi dei bus.

I controlli dei Carabinieri sono scattati dopo alcuni furti di carburante proprio in quell’autorimessa. Furti di diversi litri di gasolio dall’interno degli autobus parcheggiati nella notte che potevano causare gravi disagi per i passeggeri. Per questo i Carabinieri di Cosenza hanno cominciato a sorvegliare la zona e, nello specifico, l’autorimessa anche in orario notturno fino al blitz odierno.

La refurtiva ritrovata è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i due sono stati arrestati. Gli stessi, su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza, sono stati accompagnati nelle loro abitazioni e messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.