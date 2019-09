Regionali, il centro sinistra al Pd: “Favorire percorso condiviso”

Appello al Partito Democratico, per attivarsi per favorire un percorso condiviso. È quanto arriva dalla riunione della coalizione civica, democratica e progressista che si è tenuta a Feroleto Antico. Al tavolo erano presenti i rappresentati di Calabria in Rete, Italia del Meridione, PSI, Diritti Civili, +Europa, Italia in Comune, Partito Democratico Europeo, La Sinistra, Oliverio Presidente, Piccoli Comuni in Rete, Orgoglio Calabria e Giovani Protagonisti.

La riunione è stata convocata anche a seguito dell’incontro promosso dal commissario del Pd, Stefano Graziano, che per i gruppo “non ha inteso chiamare alla partecipazione della riunione tutte le altre forze costitutive del centrosinistra calabrese”. Riunione dissertata da Luigi Incarnato, che ha dichiarato: “Non ho inteso raccogliere l’invito di partecipare alla riunione promossa dal commissario Graziano per salvaguardare l’unitarietà dell’intera coalizione che altrimenti non può essere convocata a pezzi ma, per essere vincente deve essere riunita per intero e allargate alla società calabrese”.

Nel corso della riunione è stata analizzata la nuova fase politica con la nascita del governo “Conte bis” e il travaglio che “il Partito democratico sta vivendo con l’annuncio dell’area che fa riferimento a Matteo Renzi di costituire gruppi autonomi a Camera e Senato, come preludio della formazione di un nuovo partito politico all’interno dell’area del centrosinistra. Nello stesso tempo, il tavolo ha preso atto con rammarico dell’esclusione dall’attuale compagine di governo “giallorosso” di esponenti del Pd e del centrosinistra calabrese”.

I rappresentati al tavolo hanno poi ritenuto “incomprensibile la scelta del commissario regionale del Pd di sottrarsi dal confronto con la coalizione, da tempo insediata, con la quale lo stesso Pd ha governato negli ultimi cinque anni la Regione Calabria, con risultati apprezzabili in molti settori. Un’esperienza di coalizione vincente che va rilanciata ed allargata ad altre forze ed espressioni politiche del variegato e plurale mondo del civismo calabrese.