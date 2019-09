Senza stipendio da otto mesi, dipendenti biblioteca pronti alla protesta

La Funzione Pubblica e la Camera del Lavoro di Cosenza hanno deciso di promuovere con i dipendenti della Biblioteca Civica senza stipendio da otto mesi forme di proteste “fino a quando non si avranno risposte concrete sul futuro dei dipendenti e della Biblioteca Civica”. Sì, perché i dipendenti della struttura sono senza stipendio da otto mesi.

Le proposte formulate in questi anni dal “Comune e dalla Provincia hanno trovato spazio nei mezzi di stampa ma non hanno modificato le sorti dei dipendenti della Biblioteca. La Funzione Pubblica e la Camera del Lavoro di Cosenza , da sempre al loro fianco, sono intervenuti più volte richiedendo che le tre Istituzioni coinvolte avviino percorsi strutturali condivisi, che prendano in considerazione le sorti dell’Ente e la situazione retributiva dei dipendenti. Ad oggi la richiesta ufficiale di un tavolo tecnico inviata a giugno è rimasta senza risposta; questo atteggiamento non è più tollerabile”.

“A parte le problematiche determinate dall’assenza di una linea telefonica, di impianti di areazione, di attrezzature tecniche e tra poco forse anche il venir meno della sorveglianza, questi dipendenti pubblici ad oggi sono titolari solo di doveri nello svolgimento del loro lavoro; i diritti diventano invece un optional ed in particolare il diritto, costituzionalmente garantito, ad una retribuzione…..” sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

“E mentre sono in atto accordi di valorizzazione, si discute sull’effettiva erogazione dei contributi dei due soci fondatori, Comune e Provincia, si programmano progetti che attraggano finanziamenti regionali ed europei, i quattro dipendenti, prosciugano i loro risparmi, dal momento che recarsi al lavoro ha un costo, pensare alla pensione preoccupa se il TFR non risulta versato. Il loro numero esiguo e la mancanza di proteste eclatanti non deve far pensare ad una loro resa.

“Consapevoli di essere custodi di un patrimonio inestimabile, hanno affrontato il periodo estivo ricevendo il pagamento della mensilità di dicembre 2018 e della tredicesima, avvenuto a luglio. Ma la stagione autunnale deve essere caratterizzata da una svolta che metta i soci fondatori dinanzi alle proprie responsabilità, a cominciare dal Presidente protempore dell’Accademia Cosentina, che non può sottrarsi al suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca”.