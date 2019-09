Reggio sempre più legata alla Polonia: svolto confronto istituzionale a Palazzo Alvaro

Ricevuti a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Bozena Kaminska, rappresentante del Parlamento polacco e il Presidente della città di Suwalki, Czeszlaw Renkiewicz, insieme ad una delegazione polacca.

In città per la terza edizione del premio “Polacco dell’anno in Calabria”, organizzato dall’associazione i “Polacchi in Calabria”, che raggruppa la numerosa comunità, le alte cariche della Repubblica di Polonia hanno incontrato il Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e il Consigliere delegato alle Politiche Comunitarie Antonino Castorina.

L’incontro tra i rappresentanti istituzionali ha palesato il legame importante che unisce le due comunità. Ed è proprio alla luce di questo legame che si è convenuto sulla volontà di implementare le attività sul territorio, attraverso progetti comunitari e attraverso ogni forma di collaborazione utile a rafforzarlo ulteriormente.

Nel corso della visita sono state consegnate, reciprocamente, le targhe ricordo e le medaglie che raffigurano i Bronzi di Riace, quale simbolo dell’inestimabile patrimonio archeologico di cui è ricca la nostra città.

Al termine dell’incontro i rappresentanti polacchi hanno firmato il libro degli ospiti della MetroCity a futura memoria della loro gradita visita a Palazzo.