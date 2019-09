Scontro frontale sulla 106. Perde la vitta centauro di 24 anni

Antonio Cerullo

È morto in un incidente stradale avvenuto sulla variante della strada statale 106, in direzione di Borgia, nel territorio catanzarese, un ragazzo di 24 anni.

Per cause in corso di accertamento, la motocicletta Kawasaki condotta dal giovane, Antonio Cerullo, si è scontrata violentemente con un furgone che procedeva verso Soverato.

L'impatto è stato così violento che per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, l'Anas e il personale medico del 118. Illeso il conducente del furgone.