Ponte Cropani, la magistratura autorizza la riparazione della condotta principale

La magistratura ha autorizzato la riparazione della condotta principale vicino il ponte di Cropani, la struttura crollata dieci giorni fa e che ha isolato alcune famiglie e interrotto la fornitura di acqua. Pur facendo rimanere inalterato lo stato dei luoghi sono state autorizzate le valutazioni tecniche e l’accertamento delle eventuali responsabilità. È quanto fa sapere Fabio Borrello Presidente della Coldiretti Interprovinciale di Catanzaro – Crotone- Vibo.

Borrello parla di un’azione sinergica condotta da Coldiretti “insieme al Consorzio di Bonifica”. L’associazione di categoria ha seguito “la situazione proponendo soluzioni sia per le famiglie isolate che per gli agricoltori che, alla luce dei fatti, si sono dimostrate efficaci, anche denunciando la grave situazione cui poteva andare incontro il comparto agricolo, in mancanza dell’acqua di irrigazione.