Minaccia l’ex moglie con un’ascia per farla tornare con lui: 43enne reggino arrestato in Piemonte

L’ ex moglie non vuole tornare con lui e la minaccia di morte con un’ascia. I fatti si sono svolti a Villafranca d’Asti, in Piemonte, ma l’autore è 43enne di San Pietro di Caridà, nel reggino.

L’uomo – accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge con l’aggravante della recidiva - è stato arrestato a dai carabinieri della Stazione locale, in collaborazione coi militati della stazione calabrese di Serrata, su disposizione del Tribunale di Palmi.

La donna lo aveva denunciato a dicembre scorso per le continue molestie e minacce subite. Il 43enne è stato messo ai domiciliari nella sua abitazione del Comune astigiano.