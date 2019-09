Rinvenuta droga a Palmi: era nascosta in un terreno e in un’abitazione abbandonata

Quasi un chilo di stupefacenti di vario tipo - verosimilmente destinati allo spaccio nella cittadina della Costa Viola – è stato rinvenuto a Palmi dai carabinieri della locale stazione.

In particolare, in un terreno e un’abitazione, entrambi in stato di abbandono e di libero accesso, i militari, grazie all’infallibile fiuto della cagnolina Manco, hanno trovato circa mezzo chilo di marijuana sigillata in sacchetti di plastica ed un ulteriore mezzo chilo di cocaina già suddivisa in piccole dosi all’interno di buste termosaldate, oltre a piantine di cannabis indica e materiale per il confezionamento, tra cui anche un bilancino di precisione.

Lo droga, debitamente sequestrata, sarà trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.