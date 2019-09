Sorpreso a coltivare un terreno in violazione dei domiciliari: arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato dai carabinieri di Santa Cristina d’Aspromonte per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, R.G., non è stato trovato dai militari presso la propria abitazione dove era ristretto in conseguenza di una condanna emessa a suo carico proprio a seguito di un’altra evasione.

Scattate le ricerche, il 54enne è stato sorpreso in un terreno dove era intendo a curare una sua coltivazione. Per il “recidivo” è scattato nuovamente l’arresto.