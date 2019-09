Blitz della polizia a Catanzaro Lido: “bottega dello spaccio” dietro un muro di cinta

Un vero e proprio raid è stato eseguito lo scorso venerdì, 13 settembre, dagli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido - diretti dal Commissario Capo Antonio Trotta - tra i parchi e gli altri spazi pubblici del quartiere “Corvo”.

L’attività - svolta insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” ed una unità Cinofila di Vibo Valentia - ha portato ad alcuni importanti scoperte.

Nel primo caso, all’interno di alcune canaline di scolo di un muro di cinta, è stato rivenuta una sorta di “bottega dello spaccio all’aperto”.

In particolare, in due distinte fessure, erano stati nascosti un involucro contenente circa 300 grammi di eroina e altri 4 involucri termosaldati contenenti cocaina per circa 50 grammi.

Sempre nello stesso quartiere, altre due scoperte sono state fatte in un giardinetto pubblico ed in una struttura in legno improvvisata tra gli alberi. Qui i poliziotti hanno ritrovato rispettivamente una piantina di marijuana alta 45 cm e circa 10 grammi della stessa sostaza.

La droga totalmente recuperata è stata sottoposta a sequestro penale. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.