Parcheggi selvaggi a Crotone. Polizia Locale commina quasi 300 multe

Durante il controllo del territorio agenti della Polizia Locale di Crotone, diretti dal Comandante Antonio Cogliandro, hanno segnalato all'Autorità Giudiziaria due persone che non hanno ottemperato ad una ordinanza di demolizione di manufatti. Il primo in località viale Magna Grecia ed il secondo a Fondo Migliarello.

Inoltre sono stati controllati diversi esercizi commerciali da cui ne sono scaturite due sanzioni. Una in via XXV Aprile ed a carico di un esercente a cui è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico (con sedie e tavoli). In via discesa Bastione Castello, ad un altro esercente, è stato contestato di avere occupato il suolo, invece, con del materiale edile.

Inoltre negli ultimi quattro giorni della settimana appena trascorsa, è stato utilizzato per le vie del centro cittadino lo strumento dello Street control cono cui sono state elevate 286 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Gli illeciti commessi riguardano parcheggi presso incroci, sugli attraversamenti pedonali, e nei parcheggi riservati ai diversamente abili.

Con l'apertura dell'anno scolastico il personale ha iniziato a disciplinare anche la circolazione stradale davanti o in prossimità delle scuole elementari.