Tutto pronto per la serata dedicata alle poesie dialettali di poeti rossanesi

Questa sera alle 19, poesie dialettali di poeti rossansi e coriglianesi all'interno del Chiostro del Seminario Arcivescovile in Rossano centro. L'appuntamento culturale nella Città del Codex è stato organizzato dall'Associazione “idee in movimento” (Ente gestore della Biblioteca ed Archivio Diocesani di Corigliano-Rossano), grazie anche alla fattiva e preziosa collaborazione degli “Amici dell’Arte” di Corigliano-Rossano. “Dalla nostra terra all’infinito”, passeggiata in versi dal dialetto all’Infinito di Giacomo Leopardi. Sono previsti, tra l'altro, alcuni intermezzi musicali a cura dei Maestri: Schettini e Zampino. La cittadinanza è invitata a partecipare.