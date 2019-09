Torna l’appuntamento con il tradizionale Memorial “Fazio Vincenzo e De Lorensis Raffaele”

Prenderà il via domenica 15 settembre il 12° Memorial “Fazio Vincenzo e De Lorensis Raffaele”, storico evento sportivo organizzato dall’associazione bocciofila Pianopoli 2003, con il benestare del Comitato Provinciale di Catanzaro.

La manifestazione sportiva vedrà coinvolti i giocatori regolarmente tesserati alla F.I.B. per l’anno agonistico 2019, i quali si sfideranno in una gara con formazione a coppia rivolta alle categorie B/C/D/F/L/R. Il torneo avrà inizio alle 8.30 e vedrà sulle piste dei bocciodromi del comprensorio lametino 30 formazioni, che a sorteggio verranno suddivise in poule. Gli ottavi di finali e le finali si disputeranno sui campi dell’A.B. Pianopoli 2003. A dirigere la gara sarà l’arbitro Roberto Cevola.

L’iniziativa è, come ogni anno, fortemente sostenuta da tutti i soci dell’associazione bocciofila Pianopoli 2003 e dal suo Presidente Giuseppe Mascaro: “Sono contento di vedere questo enorme spirito partecipativo da parte di tutti i soci e non, perché questo vuol dire che non viene mai dimenticato chi nell’arco della propria vita ha dispensato umanità coltivando valori importanti come l’amicizia e lo sport” - aggiunge il Presidente - “Queste sono occasioni in cui non conta chi vince, ma è importante l’unione per dare futuro alla memoria”.

I due soci a cui è dedicato il memorial, furono infatti entrambi fondatori dell’attuale società “Pianopoli 2003”, e già soci nella precedente società “Pianopoli”. Nell’arco della giornata saranno consegnati alcuni importanti riconoscimenti: alla famiglia di Salvatore Mazzei storico Presidente della società bocciofila Pianopoli, per onorare la passione profusa in veste di sportivo e di Dirigente; verrà inoltre consegnato il premio al miglior giovane classificato e sarà previsto un ulteriore riconoscimento al “gentil sesso” rivolto alle donne iscritte al memorial, un’iniziativa lodevole per omaggiare queste figure, troppo spesso messe in ombra, che al contrario si distinguono in ogni ambito, così come in quello sportivo. A presenziare l’evento anche le famiglie Fazio e De Lorensis, insieme all’illustre partecipazione del sindaco di Pianopoli Valentina Cuda, il vice sindaco Barberio Irma e il consigliere comunale Umberto De Lorensis, figlio dello stesso Raffaele. Dunque una splendida occasione di solidarietà e convivialità che sarà accompagnata da eventi collaterali legati alla gastronomia.