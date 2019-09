Comune Crotone, pubblicata a gara per la messa in sicurezza dei canali urbani

Il Comune di Crotone ha pubblicato il bando di gara per la “Messa in sicurezza, rigenerazione e recupero dei corsi d’acqua urbani”. L’intervento scelto dall’assessore ai lavori pubblici, Giuseppina Felice, dal Dirigente del Settore 4, Giuseppe Germinara è stato condiviso dall’Amministrazione comunale, tra gli interventi ammissibili.

L’attenzione, in questo caso, è rivolta al ripristino dell’officiosità idraulica dei canali urbani, necessario in un territorio che è stato tristemente provato da importanti eventi alluvionali. Per una migliore efficacia ed urgenza degli interventi, in vista della stagione piovosa, sono stati individuati quattro lotti funzionali: Zona 1 (località Poggio Pudano, località Trafinello), Zona 2 (località Bernabò), Zona 3 (località Bucchi, località Cantorato, località Gabella), Zona 4 (località Capo Colonna, località Margherita, via per Capocolonna).

A completamento dell’intervento, inizieranno i lavori di “Manutenzione straordinaria canali di scolo secondari. Profilatura fossi di scolo di competenza comunale a nord ed a sud della città”. Saranno interessate le zone centrali, Tufolo-Farina, Poggio Pudano, Capocolonna, Margherita (canale 19).