Laura Ferrara in visita dagli attivisti di Soverato

La portavoce Europea Laura Ferrara, visita il gruppo dei Fattivi 5 Stelle Calabria, nato su Facebook per coordinare il dibattito degli attivisti calabresi del M5S.

I Fattivi Calabresi hanno creato delle chat tematiche online, stimolando il sano confronto tra gli attivisti calabresi.

In occasione della Visita della Portavoce Europea, sarà avviata la Chat Europa che inizialmente farà formazione sul funzionamento della istituzioni europee ed in seguito terrà aggiornati gli attivisti sulle vicende politiche europee e sull'attività della portavoce Calabrese. L'obiettivo è di rendere più efficace l'azione politica degli Attivisti calabresi che non può prescindere dalla politica europea per incidere al meglio nella politica regionale.

La portavoce Laura Ferrara si è distinta per essere stata la più votata in Calabria con quasi 40 mila preferenze che la rendono la procedura più rappresentativa in regione.

Quest'ultima ha recentemente dichiarato che non è in programma alcuna alleanza regionale con il PD per le prossime elezioni e che non ci è alcuna volontà di stringere alleanze con il PD che ha espresso la Giunta Oliverio e che si è reso protagonista in molte occasioni di cronache giudiziarie di molti dei suoi funzionari. Tali soggetti sarebbero assolutamente intollerabili dal Movimento È questo rappresenta un grosso ostacolo che fa ben sperare gli attivisti calabresi che, a giudicare dai social, mal digeriscono l'alleanza col PD a livello nazionale e la rifiutano categoricamente a livello regionale.

L'appuntamento è previsto per oggi 14 settembre, preso il lido Miramare alle h. 17.