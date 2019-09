Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico: rinviati a giudizio ex direttore Asp e responsabile Nisa

Il Gup Carmela Tedesco ha rinviato a giudizio l’ex direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Pugliese e il responsabile del Nisa di Catanzaro Francesco Santoro, accusati di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico.

La decisione arriva a conclusione di una camera di consiglio durante la quale il Gup ha valutato anche la posizione di Francesco Lucia, ufficiale del Nisa di Catanzaro, che aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato per falso ideologico in concorso con Francesco Santoro. L’inizio del processo è fissato per il prossimo 24 ottobre.