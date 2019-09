Una sola calabrese nella “squadra” del Governo: è polemica

Anna Laura Orrico

La Calabria si risveglia nella polemica dopo che il nuovo governo Conte – dopo una lunga diatriba tra i grillini e i democratici - ha stilato nella giornata di ieri un elenco con ben 42 i sottosegretari e di questi solo una rappresenterà la nostra regione, Anna Laura Orrico.(LEGGI)



Da fonti governativa si apprende che sanno 21 gli esponenti dei 5 stelle, 18 del Partito Democratico, 2 di di Leu, 1 del Maie. I 5Stelle serbano dunque una maggioranza di sottosegretari e anche di viceministri: ne avrà 6, mentre 4 saranno del Pd.

Questo nuovo Governo però vede in modo evidente la Calabria restare indietro e subire una penalizzazione dalla maggioranza giallorossa.

Due esponenti di primo piano del Movimento Cinquestelle calabrese sono infatti “rimasti al palo”. Si tratta del cosentino Nicola Morra e della vibonese Dalila Nesci, che – per scelta di altri - hanno perso la grande opportunità di rappresentare la Calabria nel Governo Conte bis.

Il primo parere contrario su questo nuovo “piazzamento” è partito da Matteo Salvini, che ha detto: “Continua la vergognosa spartizione di posti e poltrone di Pd e M5s. Festeggiate e mangiate finché siete in tempo tanto prima o poi gli italiani vi manderanno a casa”.

Non meno polemico il senatore forzista Marco Siclari.“Il Conte bis è di certo l’ennesimo fallimento per il Sud che non trova nuovamente spazio nella squadra di Governo. Ancora una volta dimostrano di non avere a cuore le sorti del Meridione al quale, invece, bisognerebbe dedicare molta attenzione considerando che ha il potenziale per fungere da traino per l’economia dell’intero paese”.Torna a tuonare dura la critica di Siclari.

“Nessuna novità, dunque, per il Sud che anche in questo secondo tentativo viene lasciato ai margini. Reputo assurdo che un Governo di 64 persone dia spazio a un solo calabrese”, ha concluso il senatore azzurro.