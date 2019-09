Carrera Cup Italia: il calabrese Iaquinta a Vallelunga per il finale di stagione

La stagione della Carrera Cup Italia entra nella fase più calda e il pilota calabrese Simone Iaquinta, dopo aver conquistato due vittorie sul circuito del Mugello prima della pausa estiva, si gioca in questo weekend la permanenza nell’alta classifica di campionato.

Sul circuito romano di Vallelunga, infatti, Iaquinta spingerà al massimo la Porsche Carrera 911 Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano per cercare di ottenere punti importanti e giocarsi così le chance di successo in un finale di campionato rovente.

Nella graduatoria generale del trofeo monomarca della casa di Stoccarda, infatti, il pilota calabrese si trova al terzo posto assoluto, a soli 3,5 punti dal primo, Conwright.

Stamattina inizieranno le qualifiche, in due fasi, dalle 10.50 alle 11.20 e dalle 11.25 alle 11.35 (quest’ultima tornata di prove deciderà la griglia di partenza definitiva di gara 1).

Il semaforo verde per gara 1 arriverà nel pomeriggio alle 16.50 con diretta tv su Sky Sport Arena. Gara 2 concluderà il weekend laziale domenica con partenza alle 12.50 e doppia diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe le gare saranno disponibili pure in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.