Jazz: a Cetraro grande successo per il Conservatorio di Nocera Terinese

La dodicesima edizione del Campus AFAM – Fortissimo Festival, organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky, iniziativa, diretta dal Maestro Filippo Arlia, e che terminerà domenica 15 settembre, punta a richiamare l’attenzione regionale e valorizzare, al contempo, le potenzialità formative, culturali ed anche turistiche della musica classica.

Ieri 12 settembre si è conclusa la tre giorni dedicati interamente dedicati alla Musica Jazz che ha riscosso grande successo, sia in termini di pubblico che di apprezzamento per il programma di concerti proposto. Una chiusura alla grande con il concerto di Stefano Di Battista e Tchaikovsky Jazz Combo diretti dal M° Carlo Cattano, dopo tre giorni di perfomance live che hanno affollato i Giardini di Palazzo del Trono a Cetraro, con un pubblico che è giunto da ogni parte della Calabria. Soddisfazione dunque per il Capo Dipartimento M° Egidio Ventura, che ha dichiarato: “… la tre giorni è maturata, e ha conquistato un pubblico fedele fra gli esperti. La bellissima location di Palazzo Del Trono, riesce, ad incuriosire e coinvolgere anche i meno esperti. "Una manifestazione che ha conquistato la stima dei grandi del jazz nazionale e internazionale come Stefano Di Battista e tutti gli allievi che hanno saputo accogliere il Grande Musicista esibendosi con lui, creando un atmosfera di Buona Musica e di grande Interplay. Il concerto è stato apprezzato anche dal Vice Sindaco e dell’Amministrazione tutta.

Il Festival è frutto della passione e del grande impegno del nostro Direttore M° Filippo Arlia Grande Musicista che ha saputo donare al Jazz uno spazio importante. Peronalmente io, i miei colleghi e soprattutto tutti gli studenti del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio Tchaikosky esprimiamo profonda gratitudine…” Possiamo affermare con certezza che i giovani studenti hanno colto l’occasione diventando protagonisti della scena musicale di fronte a Musicisti di grande spessore artistico. Non di meno sono state le Masterclass di Jazz tenute dai Docenti Egidio Ventura, Carlo Cattano, Salvatore Russo, Flavio Nicotera, Umberto Napolitano e Loris Cardullo. Seguito anche il Concerto Jazz del Musicista talentuoso Pianista Francesco Miniaci, e il convegno a tema: Esclusione degli Strumenti Jazz dai Licei Musicali: il caso. Tenuto e curato da Stefano Luigi Mangia.

Il M° Filippo Arlia ha dichiarato: «Il Campus – ha spiegato il Maestro Arlia – è una creatura particolare, ci finiscono dentro tanti degli aspetti che caratterizzano la nostra attività, c’è la formazione perché, questa, è la mission fondamentale del Conservatorio Tchaikovsky. Ci sono concerti perché, da sempre, cerchiamo di coniugare lo studio e l’approfondimento con la produzione musicale, ci sono gli ospiti di rilievo internazionale perché le relazioni con le altre Istituzioni musicali e con musicisti di prima grandezza rappresentano un passo essenziale per aumentare le possibilità offerte ai nostri studenti».

Il festival ancora in corso chiuderà i battenti domenica 15 settembre p.v. I concerti, grandi eventi sono tutti ad ingresso gratuito. Appuntamento quindi, alla tredicesima edizione 2020. Ad Maiora Semper!