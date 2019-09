Trasporti: istituito il servizio navetta con la stazione di Sibari in coincidenza del Frecciargento

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, ha istituito il servizio navetta con la stazione ferroviaria di Sibari in coincidenza con la partenza e arrivo del treno Frecciargento.

A partire da lunedì prossimo 16 settembre, a seguito di accordi presi con l’organo commissariale l’impresa “Rimoli Viaggi”, a seguito di accordi presi con l’organo commissariale effettuerà il servizio navetta da Cassano a Sibari e viceversa, con i seguenti orari e fermate:

Partenza: ore 5:20 da Doria (Piazza Roma); Cassano, ore 5:40 (Teatro Comunale); ore 5:50, Lauropoli (Antistante Banca BCC); Sibari, ore 6:05 (Stazione Ferroviaria).

Rientro : ore 22:50 Sibari (Stazione FS); ore 23:05, Lauropoli (Banca BCC); ore 23:15 Cassano (Teatro Comunale); ore 23:30 Doria (Piazza Roma).

Il servizio navetta tra Cassano e la Stazione Ferroviaria di Sibari e viceversa, hanno sottolineato i Commissari Straordinari Muccio, Guida e Pacchiarotti, darà la possibilità all’utenza di potersi collegare da tutti i centri urbani presenti sul territorio comunale, con il treno ad alta velocità Frecciargento, di nuova istituzione, frutto di un’intesa tra la le rappresentanze istituzionali calabresi, a ogni livello e competenza, con Trenitalia per aiutare l’area della Sibaritide-Pollino a uscire dall’isolamento in cui versa da tempo e immettersi nel circuito ferroviario nazionale per raggiungere con celerità importanti destinazioni come Roma, Firenze, Bologna, Rovereto, Trento e Bolzano.