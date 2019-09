Tragedia a Roma: lametino sbalza fuori dall’auto e viene centrato da un bus, morto sul colpo

Un tragico incidente stradale avvenuto a Roma è costato la vita ad un 44enne originario di Lamezia Terme, Fabio Scopelliti. L’uomo nel pomeriggio di ieri si trovava alla guida di una Smart e viaggiava lungo la Tangenziale est quando, per causa ancora sconosciute, ha perso il controllo dell’auto ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Dietro di lui un pullman che non è riuscito ad evitarlo. L’impatto purtroppo è stato fatale per il 44enne e si sono rivelati inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti i soccorsi e la polizia locale. L’autista del pullman, dopo il sinistro mortale, è stato condotto al policlinico Umberto I per accertamenti di rito.