Ha interessato un edificio in via Roma a Bisignano un incendio sviluppatosi questa mattina intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende e della sede centrale di Cosenza. L’intervento è servito per circoscrivere e spegnere il rogo. I vigili hanno poi messo in salvo le persone presenti nell'edificio in fiamme.