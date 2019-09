Montebello, ritrovata piantagione di cannabis su terreno demaniale

Erano in buono stato le piante di cannabis trovate ieri pomeriggio dai carabinieri di Melito Porto Salvo, con i colleghi Cacciatori dello Squadrone eliportato di Vibo Valentia. La piantagione, che è stata trovata in un appezzamento di terreno demaniale in località Fossatello di Montebello Jonico, era composta da 50 piante alte in media 150 cm, in ottimo stato vegetativo.

Il ritrovamento è stato effettuato nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della produzione di canapa indiana. Le piante, previa campionatura sono state distrutte in loco, così come disposto dall’autorità giudiziaria reggina.