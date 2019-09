Nuovo colpo alla cosca dei Cerra-Torcasio-Gualtieri: blitz della Dda, 28 arresti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Quasi una trentina di persone, 28 esattamente, per cui si sono spalancate le porte del carcere in un’altra tornata di arresti che vanno a colpire nuovamente presunti affiliati o soggetti quantomeno contigui alla temibile cosca dei Cerra-Torcasio-Gualtieri.

Un clan che appena due anni fa, in una precedente e collegata inchiesta, lo stesso procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, non ebbe remore nel definire come una cosca di ‘ndrangheta di “Serie A” (QUI), proprio per evidenziarne la forza intimidatrice capace di mantenere un controllo “asfissiante” nella Piana Lametina, tenendo sotto scacco anche imprenditori e piccoli commercianti, fulcro dell’economia locale.

Un controllo - si accertò allora - in mano alle nuove leve del clan, quasi tutte giovanissime, dall’età media di appena 25 anni: un elemento, quest’ultimo, considerato non di poco conto perché, sempre secondo gli investigatori, proprio la loro giovinezza gli avrebbe consentito di muoversi con maggiore destrezza e spavalderia (QUI) .

Stamani un altro blitz, il terzo in ordine di tempo: nell’ambito dell’operazione “Crisalide 3”, i carabinieri di Catanzaro e della città della Piana stanno eseguendo le decine di misure cautelari emesse dalla Procura del capoluogo calabrese che ne ha anche ed ovviamente coordinato le indagini.

Come dicevamo un terzo filone delle inchieste che sono già partire nel 2017 (QUI), e che vanno a colpire nuovamente un gruppo criminale attivo nel traffico di droga ma ritenuto già responsabile, tra l’altro, anche di una “aggressiva e violenta” attività estorsiva nei confronti di commercianti e imprenditori di Lamezia.

(notizia in aggiornamento)