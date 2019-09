Incarnato (Sorical): “A breve la ristrutturazione del serbatoio di S. Caterina”

La Sorical sta ultimando la totale ristrutturazione del serbatoio Santa Caterina che dovrà diventare il prototipo dei serbatoi della città di Reggio. È quanto sostiene Luigi Incarnato, commissario liquidatore Sorical spa.

Incarnato ha rassicurato i cittadini reggini che “la Regione Calabria, attraverso l’ultimazione della diga del Menta e il progetto di ingegnerizzazione, sta dando una risposta concreta al necessità della città di Reggio”.

Perché la struttura “dopo aver superato il periodo sperimentale, entra nella fase ordinaria di gestione e funzionamento. L’estate 2019 sarà ricordata dai reggini come la prima dopo anni, senza particolari disagi idrici. Niente più chiusure notturne dei serbatoi e acqua salata.

Ha quindi espresso soddisfazione per la “qualità progettuale e realizzativa della diga del Menta, da 13 qualificati studi di ricerca internazionali, conferma l’ottimo lavoro fatto dalla Sorical per ultimare questa importante infrastruttura avviata alla Cassa per il Mezzogiorno negli anni 70. Lo studio, presentato al Politecnico di Milano, nel corso di un workshop internazionale, è un ulteriore tassello che si aggiunge al sistema dei controlli e delle verifiche effettuate dal Ministero delle Infrastrutture a una delle più grandi opere idropotabili del Mezzogiorno”.