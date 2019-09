A Reggio manifesti funebri in onore del “nero” delle Chiaie

Prima Pontecagnano Faiano, poi Reggio Calabria. Nelle due cittadini sono stati affissi manifesti funebri in ricordo di Stefano Delle Chiaie, iniziative che sono state rivendicate dagli attivisti di Avanguardia Nazionale, l’organizzazione fondata nel 1960 dall’esponente del neofascismo.

Ma se gli omaggi a Pontecagnano sono stati ritrovati ieri, quelli di Reggio Calabria sono apparsi questa mattina. L’omaggio al “comandante”, scomparso a 82 anni, arriva dagli irriducibili di Avanguardia Nazionale di entrambe le zone. Accusato di concorso in strage nell'attentato di Bologna, Delle Chiaie è stato esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale. Conosciuto negli ambienti neofascisti romani come 'Er caccola', è stato uno dei "fantasmi neri" degli anni bui della strategia della tensione.

Il suo nome è legato alle principali stragi che hanno insanguinato l'Italia negli anni '70: nel 1982 fu spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura per la strage di piazza Fontana del 1969, ma i processi di primo e di secondo grado lo hanno scagionato.